Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії

24 серпня – День Незалежності України. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. А 1928-го народився один з авторів Акту – дисидент Левко Лук’яненко.

Свята та пам’ятні дати 24 серпня

24 серпня – День незалежності України.

У світі – Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя та дрес-коді.

Також відзначають: День Везувію, День народження картопляних чипсів, Міжнародний день дивної музики, Міжнародна ніч кажанів (відзначають в останні повні вихідні серпня), День зорі, що падає, День консервного ножа, День пониження статусу Плутона.

24 серпня в історії

24 серпня 1572 року відбулися трагічні події у Франції, що увійшли до історії як Варфоломіївська ніч. Цієї ночі у столиці Франції (а потім – і в провінціях) влаштували бійню гугенотів. Вважається, що її влаштував особисто король Франції Карл IX з подачі своєї матері королеви Катерини Медічі та затятих лідерів католицького руху герцогів де Гізів. Докладніше.

24 серпня 1853 року вигадали картопляні чипси. Автором рецепта-бестселера був індіанець за походженням Джордж Крам. Докладніше.

24 серпня 1928 року народився український дисидент та один з авторів Акту проголошення незалежності України, Герой України Левко Лук’яненко. Докладніше.

24 серпня 1949 року набув чинності договір про створення НАТО. Його підписали 4 квітня 1949 року у Вашингтоні представники урядів Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Це сталося на позачерговій сесії Верховної Ради. Докладніше.

24 серпня 1993 року у Балаклаві (Крим) на 19 кораблях прикордонних військ України вперше підняли державні прапори та військово-морські прапори України.

24 серпня 1994 року відбувся перший військовий парад на честь Дня Незалежності України – на Хрещатику в Києві.

24 серпня 1995 року Президент України Леонід Кучма заснував Орден князя Ярослава Мудрого.

Церковне свято 24 серпня

24 серпня вшановують пам’ять священномученика Євтихія, учня апостола Йоана Богослова. Він жив у I – на початку II століть. Хоча Євтихій не зарахований до 70 апостолів, він отримав найменування апостола за свої труди разом із Йоаном Богословом і Павлом. Відомо про Євтихія небагато. Він спочатку став учнем Йоана Богослова, а, зустрівшись з апостолом Павлом, згодом проповідував разом із ним у різних країнах. Євтихій витримав багато мук: його морили голодом, стругали тіло залізом, кидали у вогонь і на поживу звірям. Одного разу на святого випустили лева, проте той воздав хвалу Богові, заговоривши людським голосом. Помер Євтихій мученицьки – йому відсікли голову.

Народні прикмети

Якщо вранці 24 серпня над водоймами туман, то ще тиждень буде тепла погода.

Якщо йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Якщо день сонячний і жаркий, то наступна весна буде ранньою.

Що не можна робити 24 серпня

Не можна ходити до лісу.

Не можна зривати або купувати та приносити до дому червоні квіти.