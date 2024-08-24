Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории
24 августа – День Независимости Украины. В этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. А в 1928-м родился один из авторов Акта – диссидент Левко Лукьяненко.
Праздники и памятные даты 24 августа
24 августа – День независимости Украины.
В мире – Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде.
Также отмечают: День Везувия, День рождения картофельных чипсов, Международный день удивительной музыки, Международную ночь летучих мышей (отмечают в последние полные выходные августа), День падающей звезды, День консервного ножа, День понижения статуса Плутона.
24 августа в истории
24 августа 1572 года произошли трагические события во Франции, вошедшие в историю как Варфоломеевская ночь. В эту ночь в столице Франции (а следом – и в провинциях) устроили бойню гугенотов. Считается, что ее устроил лично король Франции Карл IX с подачи своей матери королевы Екатерины Медичи и ярых лидеров католического движения герцогов де Гизов. Подробнее.
24 августа 1853 года придумали картофельные чипсы. Автором рецепта-бестселлера был индеец по происхождению Джордж Крам. Подробнее.
24 августа 1928 года родился украинский диссидент и один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, Герой Украины Левко Лукьяненко. Подробнее.
24 августа 1949 года вступил в силу договор о создании НАТО. Его подписали 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители правительств Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции.
24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Это произошло на внеочередной сессии Верховной Рады. Подробнее.
24 августа 1993 года в Балаклаве (Крым) на 19 кораблях пограничных войск Украины впервые подняли государственные флаги и военно-морские флаги Украины.
24 августа 1994 года состоялся первый военный парад в честь Дня Независимости Украины – на Крещатике в Киеве.
24 августа 1995 года Президент Украины Леонид Кучма учредил Орден князя Ярослава Мудрого.
Церковный праздник 24 августа
24 августа чтят память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова. Он жил в I – начале II века. Хотя Евтихий не причислен к 70 апостолам, он получил звание апостола за свои труды вместе с Иоанном Богословом и Павлом. Известно о Евтихии немного. Он сначала стал учеником Иоанна Богослова, а, встретившись с апостолом Павлом, впоследствии проповедовал вместе с ним в разных странах. Евтихий выдержал много мучений: его морили голодом, резали тело железом, бросали в огонь и к диким зверям. Однажды на святого выпустили льва, но тот воздал хвалу Богу, заговорив человеческим голосом. Умер Евтихий мученически – ему отрубили голову.
Народные приметы
Если утром 24 августа над водоемами туман, то еще неделю будет теплая погода.
Если идет дождь, то ненастье продлится еще несколько дней.
Если день солнечный и жаркий, то следующая весна будет ранней.
Что нельзя делать 24 августа
Нельзя ходить в лес.
Нельзя срывать или покупать и приносить в дом красные цветы.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 августа – День Независимости Украины. В этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. А в 1928-м родился один из авторов Акта – диссидент Левко Лукьяненко".