Якою буде погода в Харкові та області на День Незалежності

У неділю, 24 серпня у Харкові та області прогнозують короткочасний дощ.

У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 9 до 14 градусів, денна – від 19 до 24 градусів.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.