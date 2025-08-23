Якою буде погода в Харкові та області на День Незалежності
У неділю, 24 серпня у Харкові та області прогнозують короткочасний дощ.
У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 9 до 14 градусів, денна – від 19 до 24 градусів.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
