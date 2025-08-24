Новости Харькова — главное за 24 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:40

Горели дома и склады, пожары в экосистемах: о сутках в регионе сообщили в ГСЧС

В течение суток на Харьковщине было 25 пожаров, уточнили в облуправлении ГСЧС.

В результате обстрелов возникло шесть пожаров в Изюмском, Купянском и Харьковском районах.

«В Боровском лесничестве Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 0,5 га; в пос. Приколотное Купянского района на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 70 м. кв.; в пос. Слатино Харьковского района горел гараж на площади 30 кв.», – пишут спасатели.

В Боровой загорелся частный дом – там обошлось без пострадавших, а в селе Вишневое Изюмского района пылала солома в тюках на площади 30 квадратных метро.

«В поселке Коротич Харьковского района в результате попадания двух БпЛА в двухэтажное складское здание на территории агропредприятия горели конструктивные элементы крыши здания на площади 30 кв. Повреждены две единицы техники и частично разрушено складское здание», – добавили в ГСЧС.

07:26

Как в Харькове будет работать метро в День Независимости Украины

В КП «Харьковский метрополитен» проинформировали, когда сегодня, 24 августа, зароется подземка в Харькове.

Несмотря на государственный праздник, метро в Харькове будет работать в обычном режиме, пишут в КП.

Так, часы работы останутся неизменными – подземка открылась в 05:30 и продолжит работу до 22:00.

07:07

Угроза баллистики и атаки БпЛА: причины ночных тревог

Тревога этой ночью в Харькове и области звучала дважды. Первый раз в 00:41 возникла угроза применения баллистики с юго-востока.

Но уже в 01:10 дали отбой. Повторно тревогу объявили в 03:36 – тогда над регионом начали кружить российские БпЛА.

На этот раз тревожно было меньше часа – в 04:17 тревогу отменили.