РФ ударила по дому на Харьковщине: семь раненых, под завалами люди — Синегубов

В 16:16 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района — пострадали по меньшей мере семеро гражданских, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, одна из ракет типа С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним.

«Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали. Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь», — информирует Синегубов.