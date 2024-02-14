РФ ударила по дому на Харьковщине: семь раненых, под завалами люди — Синегубов
В 16:16 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района — пострадали по меньшей мере семеро гражданских, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, одна из ракет типа С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним.
«Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали. Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь», — информирует Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, ракети, ракетний удар, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 17:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:16 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук — пострадали по меньшей мере семеро гражданских".