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РФ ударила по дому на Харьковщине: семь раненых, под завалами люди — Синегубов

Происшествия 17:59   14.02.2024
Елена Нагорная
РФ ударила по дому на Харьковщине: семь раненых, под завалами люди — Синегубов

В 16:16 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района — пострадали по меньшей мере семеро гражданских, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, одна из ракет типа С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним.

«Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали. Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь», — информирует Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 17:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:16 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук — пострадали по меньшей мере семеро гражданских".