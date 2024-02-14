Удар по Великому Бурлуку: двое погибших, разрушена половина квартир (видео)

Два человека погибли в результате ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Их личности устанавливают. Еще четверо гражданских — трое мужчин и женщина — пострадали.

Под завалами поврежденного двухэтажного дома могут находиться еще четыре человека. Из 16 квартир разрушены восемь, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, россияне нанесли удар из ЗРК С-300. Также поврежден частный дом и две полицейские машины. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ.



Фидео, фото: ГУ НП в Харьковской области

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 16:16 военные РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Одна из ракет С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним. Пострадали по меньшей мере семеро гражданских.