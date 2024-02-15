З-під завалів у Великому Бурлуці дістали загиблу, там ще є люди – Синєгубов
У Великому Бурлуці, по якому о 16:16 14 лютого вдарили російські ракети С-300, триває рятувальна операція.
“Наразі під завалами перебувають три жінки 74, 55, 27 років. Розбір завалів триває”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов о 08:04 ранку 15 лютого.
А слідом уточнив – тіло 74-річної жінки з-під завалів деблокували.
“Кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранені, вони перебувають у медичних закладах області, – написав Синєгубов. – Пошуково-рятувальна операція триває”.
Нагадаємо, ракетного удару по Великому Бурлуку росіяни завдали о 16:16 15 лютого. Удар припав по двоповерховому житловому будинку. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: великий бурлук, завали, загиблі, новини Харкова, ракетний удар, С-300, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Великому Бурлуці, по якому о 16:16 14 лютого вдарили російські ракети С-300, триває рятувальна операція".