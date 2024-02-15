Из-под завалов в Великом Бурлуке достали погибшую, еще есть люди — Синегубов

В Великом Бурлуке, по которому в 16:16 14 февраля ударили российские ракеты С-300, продолжается спасательная операция.

«В настоящее время под завалами находятся три женщины 74, 55, 27 лет. Разбор завалов продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в 08:04 утра 15 февраля.

А следом уточнил — тело 74-летней женщины из-под завалов деблокировали.

«Число погибших увеличилось до трех. Еще пять человек ранены, они находятся в медицинских учреждениях области, — написал Синегубов. — Поисково-спасательная операция продолжается».

Напомним, ракетный удар по Великому Бурлуку россияне нанесли в 16:16 15 февраля. Удар пришелся по двухэтажному жилому дому. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых.