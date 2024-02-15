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Погибших в Великом Бурлуке уже четверо: достали еще одно тело

Происшествия 10:00   15.02.2024
Оксана Горун
Погибших в Великом Бурлуке уже четверо: достали еще одно тело

Тело 55-летней женщины деблокировали из-под завалов двухэтажного дома в Великом Бурлуке.

«Число погибших возросло до четырех», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Спасательная операция в Великом Бурлуке продолжается с середины дня 14 февраля. В 16:16 14 февраля по городу россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли. На данный момент остается надежда на спасение 27-летней женщины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 55-летней женщины деблокировали из-под завалов двухэтажного дома в Великом Бурлуке".