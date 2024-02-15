Погибших в Великом Бурлуке уже четверо: достали еще одно тело
Тело 55-летней женщины деблокировали из-под завалов двухэтажного дома в Великом Бурлуке.
«Число погибших возросло до четырех», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Спасательная операция в Великом Бурлуке продолжается с середины дня 14 февраля. В 16:16 14 февраля по городу россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли. На данный момент остается надежда на спасение 27-летней женщины.
Читайте также: Удар по Великому Бурлуку: двое погибших, разрушена половина квартир (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, завали, загиблі, новости Харькова, погибшие, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибших в Великом Бурлуке уже четверо: достали еще одно тело»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 55-летней женщины деблокировали из-под завалов двухэтажного дома в Великом Бурлуке".