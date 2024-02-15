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Загинули мати і донька – Болвінов про удар РФ по Великому Бурлуку (фото)

Події 14:34   15.02.2024
Вікторія Яковенко
Загинули мати і донька – Болвінов про удар РФ по Великому Бурлуку (фото) Фото: Сергій Болвінов

У селищі Великий Бурлук на Харківщині внаслідок ракетної атаки 14 лютого загинули п’ятеро людей, стільки ж – поранених.

«Дві загиблі жінки, яких знайшли ще напередодні, – матір з донькою. Матері було 74 роки. А доньці  54 – це її чоловік серед поранених в лікарні. Отримав вибухову травму, забій хребта і найстрашніше – втратив рідних. Ще одна з постраждалих – медсестра районної поліклініки, її теж врятували вчора. Жінка вижила, їй надають допомогу. Але її чоловік загинув. У квітні йому мало б виповнитися 54 роки», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Загалом від початку вторгнення росіяни вбили на Харківщині 2406, з них 86 – діти, додав Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

Рятувальна операція у Великому Бурлуці триває із середини дня 14 лютого. О 16:16 14 лютого по місту росіяни завдали удару ракетами із ЗРК С-300. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених. Вранці 15 лютого начальник ХОВА поінформував, що під завалами залишаються троє жінок: 74, 55, 27 років. Далі доповнив: тіло загиблої 74-річної жінки знайшли. О 09:48 з-під завалів дістали загиблу 55-річну жінку. А близько 12:00 у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що дістали тіло 27-річної загиблої мешканки Великого Бурлука.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Великий Бурлук на Харківщині внаслідок ракетної атаки 14 лютого загинули п’ятеро людей, стільки ж – поранених.".