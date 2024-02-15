Двоє загиблих і поранених. Росіяни вдарили КАБами по селу на Харківщині

Удар двох КАБів прийшовся по селу Вільхуватської громади на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених», – розповів Синєгубов.

Наразі всі екстрені служби працюють на місці.