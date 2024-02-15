Удар КАБами по селу Черное на Харьковщине – что известно сейчас
Одна бомба ударила по двору частного дома в селе Черное Харьковской области, вторая — по машине, сообщили в Нацполиции.
«По состоянию на данный момент в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются. Пострадали 54-летняя женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Одна авиабомба ударила по двору частного дома. Произошло возгорание домовладения и хозяйственной постройки, сообщили полицейские. Также разрушен рядом стоявший дом. Второй снаряд попал в автомобиль «ВАЗ», где находились супруги, которые погибли.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, двор, дом, КАБ, Купянский район, машина, Олег Синегубов, село Черное, супруги, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 21:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна бомба ударила по двору частного дома в селе Черное Харьковской области, вторая — по машине, сообщили в Нацполиции.".