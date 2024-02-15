Удар КАБами по селу Черное на Харьковщине – что известно сейчас

Одна бомба ударила по двору частного дома в селе Черное Харьковской области, вторая — по машине, сообщили в Нацполиции.

«По состоянию на данный момент в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются. Пострадали 54-летняя женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Одна авиабомба ударила по двору частного дома. Произошло возгорание домовладения и хозяйственной постройки, сообщили полицейские. Также разрушен рядом стоявший дом. Второй снаряд попал в автомобиль «ВАЗ», где находились супруги, которые погибли.