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Удар КАБами по селу Черное на Харьковщине – что известно сейчас

Происшествия 21:29   15.02.2024
Оксана Якушко

Одна бомба ударила по двору частного дома в селе Черное Харьковской области, вторая — по машине, сообщили в Нацполиции.

«По состоянию на данный момент в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются. Пострадали 54-летняя женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Одна авиабомба ударила по двору частного дома. Произошло возгорание домовладения и хозяйственной постройки, сообщили полицейские. Также разрушен рядом стоявший дом. Второй снаряд попал в автомобиль «ВАЗ», где находились супруги, которые погибли.

Читайте также: Двое погибших и раненых. Россияне ударили КАБами по селу в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 21:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна бомба ударила по двору частного дома в селе Черное Харьковской области, вторая — по машине, сообщили в Нацполиции.".