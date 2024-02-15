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Главные новости Харькова 15 февраля: в Харькове — угроза баллистики

Происшествия 07:15   15.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 15 февраля: в Харькове — угроза баллистики Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:15

В Харькове прозвучал отбой — и вновь тревога

Массированная ракетная атака по территории Украины прекратилась. По регионам страны дали отбой воздушной тревоги. В Харькове он прозвучал в 07:03. Однако уже в 07:11 тревогу дали повторно. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

На данный момент известно о «прилетах» во Львове, Запорожье и на Полтавщине. Во Львове выбило окна в домах на ул. Научной, сообщил мэр Андрей Садовой. В Запорожье под ударом оказался объект критической инфраструктуры, есть раненый, сообщил начальник ЗОВА Иван Федоров. В Полтавской области «прилет» в Миргородском районе, горят склады, данных о пострадавших нет, проинформировал начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

06:45

Утро в Украине началось с ракетной атаки, в Харькове тревогу объявили в 04:34

На данный момент армия РФ атакует Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Они уже добрались до западных регионов страны. Тем не менее в укрытиях призвали быть и харьковчан. Тревогу в городе объявили в 04:34. А в  06:25 с призывом быть в укрытиях до отбоя обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Взрывов в Харькове по состоянию на 06:43 не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".