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«Прилет» в Белгороде: Гладков говорит о ПВО, 5 погибших (фото)

Мир 12:48   15.02.2024
Виктория Яковенко
«Прилет» в Белгороде: Гладков говорит о ПВО, 5 погибших (фото)

Над Белгородом сработало ПВО, сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Предварительно, 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.

Гладков пишет, что их ПВО «работало по 14 воздушным целям».

«В городе разные разрушения обнаружены в семи частных домах: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, около 5 автомобилей повреждены обломками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал Гладков.

Также есть повреждения и в области.

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Фото: Вячеслав Гладков

Напомним, что после объявления ракетной опасности в Харьковской области и предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске россиянами баллистики из Белгородской области, местные белгородские паблики проинформировали, что в городе воет сирена. После этого в белгородских соцсетях заявили, что в городе было шумно и виднеется дым.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Белгородом сработало ПВО, сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Предварительно, 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.".