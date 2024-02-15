«Прилет» в Белгороде: Гладков говорит о ПВО, 5 погибших (фото)
Над Белгородом сработало ПВО, сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Предварительно, 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.
Гладков пишет, что их ПВО «работало по 14 воздушным целям».
«В городе разные разрушения обнаружены в семи частных домах: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, около 5 автомобилей повреждены обломками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал Гладков.
Также есть повреждения и в области.
Напомним, что после объявления ракетной опасности в Харьковской области и предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске россиянами баллистики из Белгородской области, местные белгородские паблики проинформировали, что в городе воет сирена. После этого в белгородских соцсетях заявили, что в городе было шумно и виднеется дым.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, Гладков, загиблі, пво, погибшие, цели;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Белгородом сработало ПВО, сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Предварительно, 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.".