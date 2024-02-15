На фоне ракетной опасности для Харькова в Белгороде сообщили о «прилетах»
Попытка запустить ракеты по Харькову обернулась против жителей российского Белгорода. Местные telegram-каналы сообщают о «прилетах» по торговому центру и автомобилям.
Сразу после объявления ракетной опасности в Харьковской области и предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске россиянами баллистики из Белгородской области местные белгородские паблики проинформировали, что городе воет сирена.
После в белгородских соцсетях заявили, что в городе было громко и виднеется дым.
Следом сообщили о повреждении местного торгового центра, а также — автомобилей на улице.
По состоянию на 11:40 официальных сообщений от белгородского губернатора Гладкова о сути происшествия и количестве пострадавших не было. Он только предупреждал о запуске сирены ракетной опасности в 11:21.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, прилет, ракети;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытка запустить ракеты по Харькову обернулась против жителей российского Белгорода. Местные telegram-каналы сообщают о «прилетах» по торговому центру и автомобилям".