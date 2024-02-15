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На фоне ракетной опасности для Харькова в Белгороде сообщили о «прилетах»

Мир 11:43   15.02.2024
Оксана Горун
На фоне ракетной опасности для Харькова в Белгороде сообщили о «прилетах»

Попытка запустить ракеты по Харькову обернулась против жителей российского Белгорода. Местные telegram-каналы сообщают о «прилетах» по торговому центру и автомобилям.

Сразу после объявления ракетной опасности в Харьковской области и предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске россиянами баллистики из Белгородской области местные белгородские паблики проинформировали, что городе воет сирена.

После в белгородских соцсетях заявили, что в городе было громко и виднеется дым.

Следом сообщили о повреждении местного торгового центра, а также — автомобилей на улице.

По состоянию на 11:40 официальных сообщений от белгородского губернатора Гладкова о сути происшествия и количестве пострадавших не было. Он только предупреждал о запуске сирены ракетной опасности в 11:21.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытка запустить ракеты по Харькову обернулась против жителей российского Белгорода. Местные telegram-каналы сообщают о «прилетах» по торговому центру и автомобилям".