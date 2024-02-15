На фоне ракетной опасности для Харькова в Белгороде сообщили о «прилетах»

Попытка запустить ракеты по Харькову обернулась против жителей российского Белгорода. Местные telegram-каналы сообщают о «прилетах» по торговому центру и автомобилям.

Сразу после объявления ракетной опасности в Харьковской области и предупреждения Воздушных сил ВСУ о запуске россиянами баллистики из Белгородской области местные белгородские паблики проинформировали, что городе воет сирена.

После в белгородских соцсетях заявили, что в городе было громко и виднеется дым.

Следом сообщили о повреждении местного торгового центра, а также — автомобилей на улице.

По состоянию на 11:40 официальных сообщений от белгородского губернатора Гладкова о сути происшествия и количестве пострадавших не было. Он только предупреждал о запуске сирены ракетной опасности в 11:21.