Ракетная опасность на Харьковщине — Синегубов

На Харьковщине объявлена тревога из-за запусков ракет из Белгородской области РФ.

«Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях», — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Воздушные силы ВСУ предупредили о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.

Тем временем в самом Белгороде также объявили тревогу. Местные telegram-каналы распространяют видео с воющей в городе сиреной.