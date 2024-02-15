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Ракетная опасность на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 11:24   15.02.2024
Оксана Горун
Ракетная опасность на Харьковщине — Синегубов

На Харьковщине объявлена тревога из-за запусков ракет из Белгородской области РФ.

«Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях», — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Воздушные силы ВСУ предупредили о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.

Тем временем в самом Белгороде также объявили тревогу. Местные telegram-каналы распространяют видео с воющей в городе сиреной.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине объявлена тревога из-за запусков ракет из Белгородской области РФ".