Ракетная опасность на Харьковщине — Синегубов
На Харьковщине объявлена тревога из-за запусков ракет из Белгородской области РФ.
«Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях», — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Воздушные силы ВСУ предупредили о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.
Тем временем в самом Белгороде также объявили тревогу. Местные telegram-каналы распространяют видео с воющей в городе сиреной.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ракети, синегубов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине объявлена тревога из-за запусков ракет из Белгородской области РФ".