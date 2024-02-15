Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов

На Харківщині оголошено тривогу через запуск ракет з Бєлгородської області РФ.

“Ракетна небезпека. Знаходьтесь в укриттях”, – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск ракет з території Бєлгородської області РФ.

Тим часом у Бєлгороді також оголосили тривогу. Місцеві телеграм-канали поширюють відео із сиреною, що виє в місті.