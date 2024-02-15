Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов
На Харківщині оголошено тривогу через запуск ракет з Бєлгородської області РФ.
“Ракетна небезпека. Знаходьтесь в укриттях”, – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск ракет з території Бєлгородської області РФ.
Тим часом у Бєлгороді також оголосили тривогу. Місцеві телеграм-канали поширюють відео із сиреною, що виє в місті.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 11:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оголошено тривогу через запуск ракет з Бєлгородської області РФ".