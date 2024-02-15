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Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов

Події 11:24   15.02.2024
Оксана Горун
Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов

На Харківщині оголошено тривогу через запуск ракет з Бєлгородської області РФ.

“Ракетна небезпека. Знаходьтесь в укриттях”, – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск ракет з території Бєлгородської області РФ.

Тим часом у Бєлгороді також оголосили тривогу. Місцеві телеграм-канали поширюють відео із сиреною, що виє в місті.

Читайте також: Головні новини Харкова 15.02: вже п’ять загиблих: 4 у Бурлуці та 1 у Чугуєві

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оголошено тривогу через запуск ракет з Бєлгородської області РФ".