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На тлі ракетної небезпеки для Харкова в Бєлгороді повідомили про “прильоти”

Події 11:43   15.02.2024
Оксана Горун
На тлі ракетної небезпеки для Харкова в Бєлгороді повідомили про “прильоти”

Спроба запустити ракети по Харкову обернулася проти жителів російського Бєлгорода. Місцеві телеграм-канали повідомляють про “прильоти” по торговому центру та автівках.

Одразу після оголошення ракетної небезпеки в Харківській області та попередження Повітряних сил ЗСУ про запуск росіянами балістики з Бєлгородської області місцеві бєлгородські пабліки поінформували, що в місті виє сирена.

Після цього в бєлгородських соцмережах заявили, що в місті було гучно та видніється дим.

Слідом повідомили про пошкодження місцевого торговельного центру, а також автомобілів на вулиці.

Станом на 11:40 офіційних повідомлень від бєлгородського губернатора Гладкова про суть події та кількість постраждалих не було. Він лише попереджав про запуск сирени ракетної небезпеки об 11:21.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 11:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроба запустити ракети по Харкову обернулася проти жителів російського Бєлгорода. Місцеві телеграм-канали повідомляють про “прильоти” по торговому центру та автівках".