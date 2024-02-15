На тлі ракетної небезпеки для Харкова в Бєлгороді повідомили про “прильоти”

Спроба запустити ракети по Харкову обернулася проти жителів російського Бєлгорода. Місцеві телеграм-канали повідомляють про “прильоти” по торговому центру та автівках.

Одразу після оголошення ракетної небезпеки в Харківській області та попередження Повітряних сил ЗСУ про запуск росіянами балістики з Бєлгородської області місцеві бєлгородські пабліки поінформували, що в місті виє сирена.

Після цього в бєлгородських соцмережах заявили, що в місті було гучно та видніється дим.

Слідом повідомили про пошкодження місцевого торговельного центру, а також автомобілів на вулиці.

Станом на 11:40 офіційних повідомлень від бєлгородського губернатора Гладкова про суть події та кількість постраждалих не було. Він лише попереджав про запуск сирени ракетної небезпеки об 11:21.