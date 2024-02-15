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«Прильот» у Бєлгороді: Гладков каже про ППО, 5 загиблих (фото)

Події 12:48   15.02.2024
Виктория Яковенко
«Прильот» у Бєлгороді: Гладков каже про ППО, 5 загиблих (фото)

Над Бєлгородом спрацювала ППО, повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков. Попередньо, 5 людей загинули, ще 18 – отримали поранення.

Гладков пише, що їхня ППО «працювала по 14 повітряних цілях».

«У місті різні руйнування виявлено у семи приватних будинках: вибиті вікна, пошкоджено покрівлі та паркан. У п’яти багатоквартирних будинках у кількох квартирах вибито вікна, близько 5 автомобілів пошкоджено уламками. Також пошкоджено один магазин та є пошкодження на території одного із промислових підприємств», – написав Гладков.

Також є пошкодження і в області.

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Фото: Вячеслав Гладков

Нагадаємо, що одразу після оголошення ракетної небезпеки в Харківській області та попередження Повітряних сил ЗСУ про запуск росіянами балістики з Бєлгородської області, місцеві бєлгородські пабліки поінформували, що в місті виє сирена. Після цього в бєлгородських соцмережах заявили, що в місті було гучно та видніється дим.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 12:48;

  • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Бєлгородом спрацювала ППО, повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков. Попередньо, 5 людей загинули, ще 18 – отримали поранення.".