В Чугуеве обесточены около 300 абонентов из-за ракетного удара РФ

В результате ракетного удара РФ ночью 15 января по городу Чугуев на Харьковщине без света остались около 300 потребителей.

Всего в регионе без напряжения – 15,8 тысячи абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Там также отметили, что в результате повреждений газовых сетей прекращена подача газа 52 потребителям.