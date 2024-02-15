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В Чугуеве обесточены около 300 абонентов из-за ракетного удара РФ

Общество 12:06   15.02.2024
Виктория Яковенко
В Чугуеве обесточены около 300 абонентов из-за ракетного удара РФ

В результате ракетного удара РФ ночью 15 января по городу Чугуев на Харьковщине без света остались около 300 потребителей.

Всего в регионе без напряжения – 15,8 тысячи абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Там также отметили, что в результате повреждений газовых сетей прекращена подача газа 52 потребителям.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара РФ ночью 15 января по городу Чугуев на Харьковщине без света остались около 300 потребителей.".