У Чугуєві знеструмлено близько 300 абонентів через ракетний удар РФ

Внаслідок ракетного удару РФ вночі 15 січня по місту Чугуїв на Харківщині без світла залишилося близько 300 споживачів.

Загалом в регіоні без напруги – 15,8 тисячі абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Там також зазначили, що внаслідок пошкоджень газових мереж припинено подачу газу 52 споживачам.