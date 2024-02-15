У Чугуєві знеструмлено близько 300 абонентів через ракетний удар РФ
Внаслідок ракетного удару РФ вночі 15 січня по місту Чугуїв на Харківщині без світла залишилося близько 300 споживачів.
Загалом в регіоні без напруги – 15,8 тисячі абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.
Там також зазначили, що внаслідок пошкоджень газових мереж припинено подачу газу 52 споживачам.
Читайте також: Вночі росіяни ракетами С-300 вдарили по Харківщині: є загибла
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минэнерго, потребители, рф, світло, удар, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Чугуєві знеструмлено близько 300 абонентів через ракетний удар РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару РФ вночі 15 січня по місту Чугуїв на Харківщині без світла залишилося близько 300 споживачів.".