Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

У Чугуєві знеструмлено близько 300 абонентів через ракетний удар РФ

Суспільство 12:06   15.02.2024
Вікторія Яковенко
У Чугуєві знеструмлено близько 300 абонентів через ракетний удар РФ

Внаслідок ракетного удару РФ вночі 15 січня по місту Чугуїв на Харківщині без світла залишилося близько 300 споживачів.

Загалом в регіоні без напруги – 15,8 тисячі абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Там також зазначили, що внаслідок пошкоджень газових мереж припинено подачу газу 52 споживачам.

Читайте також: Вночі росіяни ракетами С-300 вдарили по Харківщині: є загибла

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Залишили окупантів без «очей» – робота прикордонників на Харківщині (відео)
Залишили окупантів без «очей» – робота прикордонників на Харківщині (відео)
15.02.2024, 13:29
“Екологічна катастрофа” – міністр про наслідки витоку палива у річки Харкова
“Екологічна катастрофа” – міністр про наслідки витоку палива у річки Харкова
15.02.2024, 13:12
Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)
Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)
14.02.2024, 17:27
«Прильот» у Бєлгороді: Гладков каже про ППО, 5 загиблих (фото)
«Прильот» у Бєлгороді: Гладков каже про ППО, 5 загиблих (фото)
15.02.2024, 12:48
Удар по Великому Бурлуку: двоє загиблих, знищена половина квартир дому (відео)
Удар по Великому Бурлуку: двоє загиблих, знищена половина квартир дому (відео)
14.02.2024, 18:57
РФ вдарила по дому на Харківщині: сім поранених, під завалами люди – Синєгубов
РФ вдарила по дому на Харківщині: сім поранених, під завалами люди – Синєгубов
14.02.2024, 17:59

Новини за темою:

10:56
Росіяни вдарили по будівлі обленерго на Харківщині – Міненерго
11:10
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
09:33
У Харкові без електрики 1000 споживачів – Міненерго
11:10
Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні
08:11
Чи відновлюватимуть Оскільську ГЕС на Харківщині – інформація Міненерго

Ви читали новину: «У Чугуєві знеструмлено близько 300 абонентів через ракетний удар РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару РФ вночі 15 січня по місту Чугуїв на Харківщині без світла залишилося близько 300 споживачів.".