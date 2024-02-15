Вночі росіяни ракетами С-300 вдарили по Харківщині: є загибла

Поліція та ДСНС повідомили, що 68-річна жінка загинула в Чугуєві внаслідок російського ракетного удару із ЗРК С-300.

“Сьогодні опівночі під ударами російських вбивць опинилися мешканці Чугуєва. Внаслідок удару двох ракет з ЗРК С-300 по житловому сектору загинула 68-річна жінка. Пошкоджені та вщент зруйновані приватні будинки, газогін, вуличні електромережі, господарчі споруди”, – повідомив вранці 15 лютого начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Про цей удар поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Під час перевірки зони обстрілу рятувальниками виявлено повністю зруйнований приватний будинок, в якому загинула 67-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 приватних осель”, – навели подробиці рятувальники.

Протягом доби С-300 також били по Великому Бурлуку. Там зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Загинули двоє чоловіків, а ще п’ятеро отримали поранення. Розбір завалів триває.