Вночі росіяни ракетами С-300 вдарили по Харківщині: є загибла
Поліція та ДСНС повідомили, що 68-річна жінка загинула в Чугуєві внаслідок російського ракетного удару із ЗРК С-300.
“Сьогодні опівночі під ударами російських вбивць опинилися мешканці Чугуєва. Внаслідок удару двох ракет з ЗРК С-300 по житловому сектору загинула 68-річна жінка. Пошкоджені та вщент зруйновані приватні будинки, газогін, вуличні електромережі, господарчі споруди”, – повідомив вранці 15 лютого начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
Про цей удар поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Під час перевірки зони обстрілу рятувальниками виявлено повністю зруйнований приватний будинок, в якому загинула 67-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 приватних осель”, – навели подробиці рятувальники.
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Протягом доби С-300 також били по Великому Бурлуку. Там зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Загинули двоє чоловіків, а ще п’ятеро отримали поранення. Розбір завалів триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та ДСНС повідомили, що 68-річна жінка загинула в Чугуєві внаслідок російського ракетного удару із ЗРК С-300".