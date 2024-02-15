Ночью россияне ракетами С-300 ударили по Харьковщине: есть погибшая
Полиция и ГСЧС сообщили, что 68-летняя женщина погибла в Чугуеве в результате российского ракетного удара из ЗРК С-300.
«Сегодня в полночь под ударами российских убийц оказались жители Чугуева. В результате удара двух ракет с ЗРК С-300 по жилому сектору погибла 68-летняя женщина. Повреждены и полностью разрушены частные дома, газопровод, уличные электросети, хозяйственные сооружения», — сообщил утром 15 февраля начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Об этом же ударе проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В ходе проверки зоны обстрела спасателями обнаружен полностью разрушенный частный дом, в котором погибла 67-летняя женщина. Кроме того, повреждения получили еще 10 частных домов», — привели подробности спасатели.
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В течение суток С-300 также били по Великому Бурлуку. Там разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. Погибли двое мужчин, а еще пять получили ранения. Разбор завалов продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, погибшая, полиция, ракетний удар, С-300, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и ГСЧС сообщили, что 68-летняя женщина погибла в Чугуеве в результате российского ракетного удара из ЗРК С-300".