Ночью россияне ракетами С-300 ударили по Харьковщине: есть погибшая

Полиция и ГСЧС сообщили, что 68-летняя женщина погибла в Чугуеве в результате российского ракетного удара из ЗРК С-300.

«Сегодня в полночь под ударами российских убийц оказались жители Чугуева. В результате удара двух ракет с ЗРК С-300 по жилому сектору погибла 68-летняя женщина. Повреждены и полностью разрушены частные дома, газопровод, уличные электросети, хозяйственные сооружения», — сообщил утром 15 февраля начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Об этом же ударе проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В ходе проверки зоны обстрела спасателями обнаружен полностью разрушенный частный дом, в котором погибла 67-летняя женщина. Кроме того, повреждения получили еще 10 частных домов», — привели подробности спасатели.

В течение суток С-300 также били по Великому Бурлуку. Там разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. Погибли двое мужчин, а еще пять получили ранения. Разбор завалов продолжается.