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Заместителя мэра Харькова Терехова Виталия Мирошника уволили

Общество 18:31   15.02.2024
Оксана Якушко
Заместителя мэра Харькова Терехова Виталия Мирошника уволили

Виталия Мирошника уволили с должности заместителя городского головы, сообщили в мэрии.

Он был директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Виталия Мирошника уволили с должности заместителя городского головы, сообщили в мэрии.".