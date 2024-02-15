Заместителя мэра Харькова Терехова Виталия Мирошника уволили
Виталия Мирошника уволили с должности заместителя городского головы, сообщили в мэрии.
Он был директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Виталий Мирошник, заместитель, Игорь Терехов, мер Харкова, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Виталия Мирошника уволили с должности заместителя городского головы, сообщили в мэрии.".