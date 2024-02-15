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Заступника мера Харкова Терехова Віталія Мірошника звільнили

Суспільство 18:31   15.02.2024
Оксана Якушко
Заступника мера Харкова Терехова Віталія Мірошника звільнили

Віталія Мірошника звільнили з посади заступника міського голови, повідомили у мерії.

Він був директором Департаменту житлово-комунального господарства.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 18:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віталія Мірошника звільнили з посади заступника міського голови, повідомили у мерії.".