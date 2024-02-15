Заступника мера Харкова Терехова Віталія Мірошника звільнили
Віталія Мірошника звільнили з посади заступника міського голови, повідомили у мерії.
Він був директором Департаменту житлово-комунального господарства.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, Виталий Мирошник, заместитель, мер Харкова, Харків, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віталія Мірошника звільнили з посади заступника міського голови, повідомили у мерії.".