Массированная ракетная атака по Украине: харьковчан призвали быть в укрытиях

Армия РФ запускает авиационные и баллистические ракеты по Украине. На данный момент взрывы слышат в Киеве и Днепре, угроза есть для центра и запада страны.

«Харьков и область: находимся в укрытии отбоя воздушной опасности!» — призвал на фоне массированного ракетного удара по Украине начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Его предупреждение появилось в 06:25. Первые группы ракет вошли в воздушное пространство страны около 05:35, сообщили Воздушные силы ВСУ. За это время взрывы (или работу ПВО) слышали на Киевщине и в Днепре. В данный момент под атакой — Львов.