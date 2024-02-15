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Массированная ракетная атака по Украине: харьковчан призвали быть в укрытиях

Происшествия 06:33   15.02.2024
Оксана Горун
Массированная ракетная атака по Украине: харьковчан призвали быть в укрытиях

Армия РФ запускает авиационные и баллистические ракеты по Украине. На данный момент взрывы слышат в Киеве и Днепре, угроза есть для центра и запада страны.

«Харьков и область: находимся в укрытии отбоя воздушной опасности!» — призвал на фоне массированного ракетного удара по Украине начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Его предупреждение появилось в 06:25. Первые группы ракет вошли в воздушное пространство страны около 05:35, сообщили Воздушные силы ВСУ. За это время взрывы (или работу ПВО) слышали на Киевщине и в Днепре. В данный момент под атакой — Львов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 06:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ запускает авиационные и баллистические ракеты по Украине. На данный момент взрывы слышат в Киеве и Днепре, угроза есть для центра и запада страны".