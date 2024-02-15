Масована ракетна атака по Україні: харків’ян закликали бути в укриттях
Армія РФ запускає авіаційні та балістичні ракети по Україні. Наразі вибухи чують у Києві та Дніпрі, загроза є для центру та заходу країни.
“Харків та область: перебуваємо в укритті до відбою повітряної небезпеки!” – закликав на тлі масованого ракетного удару по Україні начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Його попередження з’явилося о 06.25. Перші групи ракет увійшли до повітряного простору країни близько 05:35, повідомили Повітряні сили ЗСУ. За цей час вибухи (або роботу ППО) чули на Київщині та у Дніпрі. Наразі під атакою – Львів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 06:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ запускає авіаційні та балістичні ракети по Україні. Наразі вибухи чують у Києві та Дніпрі, загроза є для центру та заходу країни".