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Масована ракетна атака по Україні: харків’ян закликали бути в укриттях

Події 06:33   15.02.2024
Оксана Горун
Масована ракетна атака по Україні: харків’ян закликали бути в укриттях

Армія РФ запускає авіаційні та балістичні ракети по Україні. Наразі вибухи чують у Києві та Дніпрі, загроза є для центру та заходу країни.

“Харків та область: перебуваємо в укритті до відбою повітряної небезпеки!” закликав на тлі масованого ракетного удару по Україні начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Його попередження з’явилося о 06.25. Перші групи ракет увійшли до повітряного простору країни близько 05:35, повідомили Повітряні сили ЗСУ. За цей час вибухи (або роботу ППО) чули на Київщині та у Дніпрі. Наразі під атакою – Львів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 06:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ запускає авіаційні та балістичні ракети по Україні. Наразі вибухи чують у Києві та Дніпрі, загроза є для центру та заходу країни".