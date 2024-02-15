Масована ракетна атака по Україні: харків’ян закликали бути в укриттях

Армія РФ запускає авіаційні та балістичні ракети по Україні. Наразі вибухи чують у Києві та Дніпрі, загроза є для центру та заходу країни.

“Харків та область: перебуваємо в укритті до відбою повітряної небезпеки!” – закликав на тлі масованого ракетного удару по Україні начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Його попередження з’явилося о 06.25. Перші групи ракет увійшли до повітряного простору країни близько 05:35, повідомили Повітряні сили ЗСУ. За цей час вибухи (або роботу ППО) чули на Київщині та у Дніпрі. Наразі під атакою – Львів.