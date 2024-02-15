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Тревога на Харьковщине: Мельник призвал быть в укрытиях

Общество 14:26   15.02.2024
Виктория Яковенко
Тревога на Харьковщине: Мельник призвал быть в укрытиях

В 14:20 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях.

В Telegram-каналах сообщают о взрывах в области. Официальной информации пока нет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:20 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.".