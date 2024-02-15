Тревога на Харьковщине: Мельник призвал быть в укрытиях

В 14:20 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях.

В Telegram-каналах сообщают о взрывах в области. Официальной информации пока нет.