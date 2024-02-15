Тревога на Харьковщине: Мельник призвал быть в укрытиях
В 14:20 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях.
В Telegram-каналах сообщают о взрывах в области. Официальной информации пока нет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Мельник, тревога, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:20 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.".