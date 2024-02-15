Тривога на Харківщині: Мельник закликав бути в укриттях

О 14:20 у Харківській області була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях.

У телеграм-каналах повідомляють про вибухи в області. Офіційної інформації наразі немає.