Тривога на Харківщині: Мельник закликав бути в укриттях
О 14:20 у Харківській області була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях.
У телеграм-каналах повідомляють про вибухи в області. Офіційної інформації наразі немає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Мельник, тревога, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:20 у Харківській області була оголошена повітряна тривога.".