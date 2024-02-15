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Тривога на Харківщині: Мельник закликав бути в укриттях

Суспільство 14:26   15.02.2024
Вікторія Яковенко
Тривога на Харківщині: Мельник закликав бути в укриттях

О 14:20 у Харківській області була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях.

У телеграм-каналах повідомляють про вибухи в області. Офіційної інформації наразі немає.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 14:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:20 у Харківській області була оголошена повітряна тривога.".