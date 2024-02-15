Двое мужчин получили ранения в результате обстрела Купянщины (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Армия РФ 15 февраля обстреляла поселок Двуречная и село Черное Купянского района на Харьковщине.
В частности, около 12:00 россияне атаковали беспилотником поселок Двуречная. Ранены двое мужчин в возрасте 51 и 47 лет, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Также сегодня утром оккупанты из авиации ударили по селу Черное. Там разрушен жилой дом, другие частные дома получили повреждения.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беспилотник, двуречная, обстрел, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 15 февраля обстреляла поселок Двуречная и село Черное Купянского района на Харьковщине.".