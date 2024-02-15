Двое мужчин получили ранения в результате обстрела Купянщины (фото)

Армия РФ 15 февраля обстреляла поселок Двуречная и село Черное Купянского района на Харьковщине.

В частности, около 12:00 россияне атаковали беспилотником поселок Двуречная. Ранены двое мужчин в возрасте 51 и 47 лет, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также сегодня утром оккупанты из авиации ударили по селу Черное. Там разрушен жилой дом, другие частные дома получили повреждения.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).