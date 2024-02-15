Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Армія РФ 15 лютого обстріляла селище Дворічна та село Чорне Куп’янського району на Харківщині.
Зокрема, близько 12:00 росіяни атакували безпілотником селище Дворічна. Поранені двоє чоловіків віком 51 та 47 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Також сьогодні вранці окупанти з авіації вдарили по селу Чорне. Там зруйнований житловий будинок, інші приватні будинки зазнали пошкоджень.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беспилотник, двуречная, обстріл, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 15 лютого обстріляла селище Дворічна та село Чорне Куп’янського району на Харківщині.".