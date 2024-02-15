Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини (фото)

Армія РФ 15 лютого обстріляла селище Дворічна та село Чорне Куп’янського району на Харківщині.

Зокрема, близько 12:00 росіяни атакували безпілотником селище Дворічна. Поранені двоє чоловіків віком 51 та 47 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вранці окупанти з авіації вдарили по селу Чорне. Там зруйнований житловий будинок, інші приватні будинки зазнали пошкоджень.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).