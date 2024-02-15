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Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини (фото)

Суспільство 16:15   15.02.2024
Вікторія Яковенко
Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Армія РФ 15 лютого обстріляла селище Дворічна та село Чорне Куп’янського району на Харківщині.

Зокрема, близько 12:00 росіяни атакували безпілотником селище Дворічна. Поранені двоє чоловіків віком 51 та 47 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вранці окупанти з авіації вдарили по селу Чорне. Там зруйнований житловий будинок, інші приватні будинки зазнали пошкоджень.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 16:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 15 лютого обстріляла селище Дворічна та село Чорне Куп’янського району на Харківщині.".