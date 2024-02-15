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На Харьковщине отбили атаку армии РФ — Генштаб

Происшествия 07:28   15.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отбили атаку армии РФ — Генштаб Иллюстрация: карта DeepState

Россияне за сутки осуществили одну атаку на Купянском направлении на Харьковщине — не в Синьковке, а на другом отрезке фронта, в районе Ивановки.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ утром 15 февраля.

Авиационных ударов по населенным пунктам Харьковщины не фиксировали. Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов в Украине. За сутки армия РФ нанесла четыре ракетных удара, а утром провела массированную ракетную атаку, последствия которой еще устанавливают. Было 106 авиаударов и 95 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 83 боевых столкновения.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 07:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне за сутки осуществили одну атаку на Купянском направлении на Харьковщине — не в Синьковке, а на другом отрезке фронта, в районе Ивановки".