На Харьковщине отбили атаку армии РФ — Генштаб

Россияне за сутки осуществили одну атаку на Купянском направлении на Харьковщине — не в Синьковке, а на другом отрезке фронта, в районе Ивановки.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ утром 15 февраля.

Авиационных ударов по населенным пунктам Харьковщины не фиксировали. Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов в Украине. За сутки армия РФ нанесла четыре ракетных удара, а утром провела массированную ракетную атаку, последствия которой еще устанавливают. Было 106 авиаударов и 95 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 83 боевых столкновения.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в ГШ.