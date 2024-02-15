На Харківщині відбили атаку армії РФ – Генштаб
Росіяни за добу здійснили одну атаку на Куп’янському напрямку на Харківщині – не в Синьківці, а на іншому відрізку фронту, що в районі Іванівки.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ вранці 15 лютого.
Авіаційних ударів по населених пунктах Харківщини не фіксували. Під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів в Україні. За добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, а вранці провела масовану ракетну атаку, наслідки якої ще встановлюють. Було 106 авіаударів та 95 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 83 бойові зіткнення.
“За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п’яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника”, – перерахували в ГШ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині відбили атаку армії РФ – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни за добу здійснили одну атаку на Куп’янському напрямку на Харківщині – не в Синьківці, а на іншому відрізку фронту, що в районі Іванівки".