На Харківщині відбили атаку армії РФ – Генштаб

Росіяни за добу здійснили одну атаку на Куп’янському напрямку на Харківщині – не в Синьківці, а на іншому відрізку фронту, що в районі Іванівки.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ вранці 15 лютого.

Авіаційних ударів по населених пунктах Харківщини не фіксували. Під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів в Україні. За добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, а вранці провела масовану ракетну атаку, наслідки якої ще встановлюють. Було 106 авіаударів та 95 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 83 бойові зіткнення.

“За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п’яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника”, – перерахували в ГШ.