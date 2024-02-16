Пытались уехать: погибли супруги и их племянница от удара КАБ по Харьковщине

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов проинформировал, что следователи установили личности погибших в селе Черное на Харьковщине.

«Еще одна семья стала жертвой вражеского обстрела — в селе Черное погибли супруги и их племянница. Татьяна и Сергей были ровесниками – оба 67-го года рождения. По предварительным данным, с ними была 17-летняя племянница, она тоже погибла», — написал Болвинов в facebook.

На село на Купянщине, по предварительным данным, сбросили авиабомбы. Там разрушен частный дом, еще несколько повреждены.

«Семья как раз пыталась уехать. Но выжить никому из них не удалось. Еще два человека — мужчина и женщина получили ранения. За жизнь женщины сейчас борются медики», — дополнил Болвинов.

Об ударе управляемыми авиабомбами по селу Черное вечером 15 февраля сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Тогда было известно о двух погибших и двух раненых. Позже нашли еще одну жертву россиян — 17-летнюю девушку.

В ГСЧС Украины сообщили подробности трагедии.

«В результате бомбежек произошел пожар в жилом доме и хозяйственном здании. Общая площадь пожара составила 190 кв. м. Кроме того, были разрушены рядом расположенное жилое здание с дворовыми застройками. Второе попадание было зафиксировано в легковой автомобиль «ВАЗ», который в результате удара уничтожен. Погибли три человека: мужчина, женщина и девушка (примерно 17-18 лет), находившиеся возле автомобиля, еще двое пострадали», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.