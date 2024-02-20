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Минное поле нашли саперы на территории Харьковской области

Происшествия 16:31   20.02.2024
Оксана Якушко
Минное поле нашли саперы на территории Харьковской области

Опасные боеприпасы саперы обнаружили после подрыва трех мужчин 16 февраля на поле между селами Долгенькое и Сулиговка Изюмского района, сообщили в Нацполиции.

Двое мужчин погибли от тяжелых ран, третьего доставили в больницу.

По заключению специалистов-взрывотехников, мужчины травмировались в результате взрыва противопехотной осколочной выпрыгивающей мины кругового поражения ОЗМ-72. Это одна из самых смертоносных мин. Может срабатывать дистанционно или устанавливаться на растяжку. Ее еще называют «ведьма» или «лягушка». При срабатывании мина выпрыгивает на высоту 90-110 см и взрывается. В это время с ревущим звуком разлетаются осколки стальных элементов.

Полицейские при осмотре обнаружили еще две мины ОЗМ-72 на проводных растяжках, которые были обезврежены на месте.

Рядом с местом взрыва людей взрывотехники обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателем МВП-62. Работа по разминированию продолжается.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасные боеприпасы саперы обнаружили после подрыва трех мужчин 16 февраля на поле между селами Долгенькое и Сулиговка Изюмского района, сообщили в Нацполиции.".