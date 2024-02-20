Минное поле нашли саперы на территории Харьковской области

Опасные боеприпасы саперы обнаружили после подрыва трех мужчин 16 февраля на поле между селами Долгенькое и Сулиговка Изюмского района, сообщили в Нацполиции.

Двое мужчин погибли от тяжелых ран, третьего доставили в больницу.

По заключению специалистов-взрывотехников, мужчины травмировались в результате взрыва противопехотной осколочной выпрыгивающей мины кругового поражения ОЗМ-72. Это одна из самых смертоносных мин. Может срабатывать дистанционно или устанавливаться на растяжку. Ее еще называют «ведьма» или «лягушка». При срабатывании мина выпрыгивает на высоту 90-110 см и взрывается. В это время с ревущим звуком разлетаются осколки стальных элементов.

Полицейские при осмотре обнаружили еще две мины ОЗМ-72 на проводных растяжках, которые были обезврежены на месте.

Рядом с местом взрыва людей взрывотехники обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателем МВП-62. Работа по разминированию продолжается.