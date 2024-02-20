Минное поле нашли саперы на территории Харьковской области
Опасные боеприпасы саперы обнаружили после подрыва трех мужчин 16 февраля на поле между селами Долгенькое и Сулиговка Изюмского района, сообщили в Нацполиции.
Двое мужчин погибли от тяжелых ран, третьего доставили в больницу.
По заключению специалистов-взрывотехников, мужчины травмировались в результате взрыва противопехотной осколочной выпрыгивающей мины кругового поражения ОЗМ-72. Это одна из самых смертоносных мин. Может срабатывать дистанционно или устанавливаться на растяжку. Ее еще называют «ведьма» или «лягушка». При срабатывании мина выпрыгивает на высоту 90-110 см и взрывается. В это время с ревущим звуком разлетаются осколки стальных элементов.
Полицейские при осмотре обнаружили еще две мины ОЗМ-72 на проводных растяжках, которые были обезврежены на месте.
Рядом с местом взрыва людей взрывотехники обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателем МВП-62. Работа по разминированию продолжается.
Читайте также: Смертельный подрыв на Изюмщине: прокуратура сообщила подробности (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывотехники, мина, мина "ведьма", мина "лягушка", минное поле, мужчины, піротехнік, погибли, подрыв, сапер, смерть, снаряд, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Минное поле нашли саперы на территории Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасные боеприпасы саперы обнаружили после подрыва трех мужчин 16 февраля на поле между селами Долгенькое и Сулиговка Изюмского района, сообщили в Нацполиции.".