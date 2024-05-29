Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова
Фото: ГСЧС Украины
Неразорвавшийся УМПБ Д-30 саперы нашли в центральной части Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.
«Саперы отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли неразорванный боеприпас УМПБ Д-30 СН, которым враг безжалостно атакует прифронтовый город», — сообщили в ГСЧС.
Читайте также: Названо окончательное число жертв удара РФ по “Эпицентру” в Харькове (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, КАБ, піротехнік, сапер, снаряд, умпб, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неразорвавшийся УМПБ Д-30 саперы нашли в центральной части Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.".