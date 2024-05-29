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Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова

Происшествия 18:47   29.05.2024
Оксана Якушко
Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова Фото: ГСЧС Украины

Неразорвавшийся УМПБ Д-30 саперы нашли в центральной части Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.

«Саперы отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли неразорванный боеприпас УМПБ Д-30 СН, которым враг безжалостно атакует прифронтовый город», — сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неразорвавшийся УМПБ Д-30 саперы нашли в центральной части Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.".