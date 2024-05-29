Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова

Неразорвавшийся УМПБ Д-30 саперы нашли в центральной части Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.

«Саперы отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли неразорванный боеприпас УМПБ Д-30 СН, которым враг безжалостно атакует прифронтовый город», — сообщили в ГСЧС.