Косив траву і підірвався. 55-річного чоловіка з Харківщини ушпиталили
Сьогодні в Ізюмському районі 55-річного чоловіка поранено внаслідок того, що він підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомили у ДСНС Харківської області.
Інцидент стався 11 червня у селі Нова Гусарівка Ізюмького району – чоловік косив траву і підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Від вибуху його поранено. Постраждалого ушпиталили до лікарні Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 19:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в Ізюмському районі 55-річного чоловіка поранено внаслідок того, що він підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомили у ДСНС Харківської області.".