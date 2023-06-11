Косив траву і підірвався. 55-річного чоловіка з Харківщини ушпиталили

Сьогодні в Ізюмському районі 55-річного чоловіка поранено внаслідок того, що він підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомили у ДСНС Харківської області.

Інцидент стався 11 червня у селі Нова Гусарівка Ізюмького району – чоловік косив траву і підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Від вибуху його поранено. Постраждалого ушпиталили до лікарні Харкова.