Кинув каструлю, а вона вибухнула: подробиці НП на Ізюмщині

36-річний мешканець села Кам’янка в Харківській області на власному подвір’ї знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. 9 травня надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу доставлено чоловіка.

Внаслідок вибуху чоловік отримав хімічні опіки, його шпиталізували додали у поліції.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна «пелюстка».

Поліцейські вкотре закликають мешканців бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».