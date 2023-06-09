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Кинув каструлю, а вона вибухнула: подробиці НП на Ізюмщині

Події 15:58   09.06.2023
Вікторія Яковенко
Кинув каструлю, а вона вибухнула: подробиці НП на Ізюмщині

36-річний мешканець села Кам’янка в Харківській області на власному подвір’ї знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. 9 травня надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу доставлено чоловіка.

Внаслідок вибуху чоловік отримав хімічні опіки, його шпиталізували додали у поліції.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна «пелюстка».

Поліцейські вкотре закликають мешканців бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний мешканець села Кам’янка в Харківській області на власному подвір’ї знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій.".