Під Бахмутом загинув військовий із Харківщини: бійця поховають у суботу
Житель Лозівської громади Євген Доброновський загинув 6 червня, отримавши несумісні із життям поранення.
Чоловік виконував бойове завдання у районі села Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області, повідомляє місцеве видання LozovaNews.
“Євген служив стрільцем військової частини А7400. Оборонцю був 41 рік. Поховання відбудеться 10 червня в селі Яковлівка. Час уточнюється”, — йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Лозівської громади Євген Доброновський загинув 6 червня, отримавши несумісні із життям поранення. ".