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Під Бахмутом загинув військовий із Харківщини: бійця поховають у суботу

Суспільство 11:43   09.06.2023
Олена Нагорна
Під Бахмутом загинув військовий із Харківщини: бійця поховають у суботу

Житель Лозівської громади Євген Доброновський загинув 6 червня, отримавши несумісні із життям поранення. 

Чоловік виконував бойове завдання у районі села Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області, повідомляє місцеве видання LozovaNews.

“Євген служив стрільцем військової частини А7400. Оборонцю був 41 рік. Поховання відбудеться 10 червня в селі Яковлівка. Час уточнюється”, — йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Лозівської громади Євген Доброновський загинув 6 червня, отримавши несумісні із життям поранення. ".