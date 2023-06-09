Не відображає всіх можливостей України – ISW про контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі

Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом мінімум на трьох ділянках фронту. З 4 червня наші захисники досягли тактичних успіхів у ході обмежених локальних контратак на заході Донецької області, тоді як у західній частині Запорізької області в ніч проти 8 червня успіху не мали, пише Інститут вивчення війни (ISW).

У західній частині Запорізької області російські сили, мабуть, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтованим чином і, як повідомляється, станом на 8 червня повернули свої позиції, зазначають аналітики.

«Пізно вночі 7 червня частини українських бригад, нещодавно оснащених західним спорядженням, розпочали наступ на південний захід від Оріхового на заході Запорізької області. Декілька російських блогерів стверджували, що українські сили атакували вздовж лінії Мала Токмачка-Пологи з метою прорвати лінію російської оборони між Роботиним та Вербовим. Російські джерела визнали, що українські сили прорвали першу смугу оборони на цій ділянці, але повідомили, що російським підрозділам вдалося контратакувати та зрештою відкинути українські сили на вихідні позиції. Наявні бойові кадри з геолокацією припускають, що українські сили перетнули трасу Пологи-Воскресенка, але російські джерела вказують на те, що російські сили, ймовірно, відтіснили українців у напрямку до Оріхового до лінії фронту і повернули втрачені позиції», — пише ISW.

Українські атаки у західній частині Запорізької області не відображають усіх можливостей України у нинішньому контрнаступі, наголошують аналітики.

«Контрнаступ України, швидше за все, складатиметься з безлічі операцій різного масштабу, включаючи локальніші атаки, які спостерігалися в цьому секторі 8 червня, а менші зусилля не відображають максимальних можливостей української чисельності чи ефективності. Повідомляється, що Україна сформувала 12 спеціалізованих контрнаступальних бригад, дев’ять із яких оснащені західним спорядженням, а три – наявним обладнанням. Україна, мабуть, задіяла лише частину великого резерву сил, які доступні для контрнаступних операцій», — додають в ISW.