ISW: чи прискоряться ЗСУ на півдні після прориву першої лінії оборони ворога
3 вересня українські війська продовжили контрнаступальні дії та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).
Кадри з геоприв’язкою, опубліковані 2 та 3 вересня, показують, що на Донеччині українські сили контролюють південну Кліщіївку, повідомляють аналітики.
У західній частині Запорізької області російські позиції попереду та південніше наступу ЗСУ можуть бути менш складними для українських сил, пише ISW з посиланням на інтерв’ю The Observer командувача оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександра Тарнавського.
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Тарнавський заявив, що українські сили рішуче прорвали першу лінію оборони російських військ і що він очікує на швидші успіхи, оскільки ЗСУ тиснуть на слабшу другу лінію. За його словами, загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю.
“Ця серія прорваних російських оборонних позицій є системою взаємопов’язаних траншей і бліндажів, що охороняються протитанковими ровами та щільними мінними полями, і звіт Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW про те, що російські війська, можливо, не проводили настільки ж складну підготовку протягом наступних серій оборонних шарів, особливо щодо щільності мінних полів”, – зазначають аналітики.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 10:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 вересня українські війська продовжили контрнаступальні дії та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).".