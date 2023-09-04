Підтвердження успіхів росіян на Куп’янському напрямку немає – ISW
3 вересня російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів, пише Інститут вивчення війни (ISW).
“У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції у районі Новоєгорівки. Голова Луганської області Артем Лисогор заявив, що росіяни відновили наступальні дії в районі Новоєгорівки після того, як їхні значні втрати за останній тиждень спричинили коротку паузу у наступальній активності у цьому районі”, – нагадують аналітики.
Міноборони РФ заявило, пише ISW, що російські війська відбили контратаки ЗСУ в районах Сергіївки, Григорівки та Кузьминого.
“Російські мілблогери стверджують, що війська РФ продовжили наступальні дії за сім кілометрів від Куп’янська та в районі Новоселівського. Інший російський мілблогер заявив, що 2 вересня російські війська захопили шість невстановлених позицій на північний захід від Петропавлівки. Російські джерела повідомили, що 3 вересня українські сили провели обмежені та безуспішні наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна”, – цитують різні джерела аналітики.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 08:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 вересня російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів, пише Інститут вивчення війни (ISW).".