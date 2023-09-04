Подтверждения успехов россиян на Купянском направлении нет — ISW

3 сентября российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск — Сватово, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет Институт изучения войны (ISW).

“В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки. Глава Луганской области Артем Лысогор заявил, что россияне возобновили наступательные действия в районе Новоегоровки после того, как их значительные потери за последнюю неделю вызвали короткую паузу в наступательной активности в этом районе”, — напоминают аналитики.

Минобороны РФ заявило, пишет ISW, что российские войска отразили контратаки ВСУ в районах Сергеевки, Григоровки и Кузьмино.

“Российские милблогеры утверждают, что войска РФ продолжили наступательные действия в семи километрах от Купянска и в районе Новоселовского. Другой российский милблогер заявил, что 2 сентября российские войска захватили шесть неустановленных позиций к северо-западу от Петропавловки. Российские источники сообщили, что 3 сентября украинские силы провели ограниченные и безуспешные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная”, — цитируют различные источники аналитики.