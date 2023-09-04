ISW: ускорятся ли ВСУ на юге после прорыва первой линии обороны врага
3 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные действия и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).
Кадры с геопривязкой, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что на Донеччине украинские силы контролируют южную Клищеевку, сообщают аналитики.
В западной части Запорожской области российские позиции впереди и южнее наступления ВСУ могут быть менее сложными для украинских сил, пишет ISW со ссылкой на интервью The Observer командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
Тарнавский заявил, что украинские силы решительно прорвали первую линию обороны российских войск и что он ожидает более быстрых успехов, поскольку ВСУ будут давить на более слабую вторую линию. По его словам, захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью.
“Эта серия прорванных российских оборонительных позиций представляет собой систему взаимосвязанных траншей и блиндажей, охраняемых противотанковыми рвами и плотными минными полями, и отчет Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW о том, что российские войска, возможно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении последующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей”, — отмечают аналитики.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 10:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные действия и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).".