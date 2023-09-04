Live
  • Пн 04.09.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.62
    • 🔴

ISW: ускорятся ли ВСУ на юге после прорыва первой линии обороны врага

Общество 10:03   04.09.2023
Елена Нагорная
ISW: ускорятся ли ВСУ на юге после прорыва первой линии обороны врага Карта: ISW

3 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные действия и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).

Кадры с геопривязкой, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что на Донеччине украинские силы контролируют южную Клищеевку, сообщают аналитики.

В западной части Запорожской области российские позиции впереди и южнее наступления ВСУ могут быть менее сложными для украинских сил, пишет ISW со ссылкой на интервью The Observer командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Тарнавский заявил, что украинские силы решительно прорвали первую линию обороны российских войск и что он ожидает более быстрых успехов, поскольку ВСУ будут давить на более слабую вторую линию. По его словам, захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью.

“Эта серия прорванных российских оборонительных позиций представляет собой систему взаимосвязанных траншей и блиндажей, охраняемых противотанковыми рвами и плотными минными полями, и отчет Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW о том, что российские войска, возможно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении последующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей”, — отмечают аналитики.

Читайте также: Подтверждения успехов россиян на Купянском направлении нет — ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Это очень мощные новости — Маляр о Лимано-Купянском направлении
Это очень мощные новости — Маляр о Лимано-Купянском направлении
04.09.2023, 08:59
В метро Харькова задержали мужчину с сотней боеприпасов
В метро Харькова задержали мужчину с сотней боеприпасов
04.09.2023, 07:45
Атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине. Сводка Генштаба ВСУ
Атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине. Сводка Генштаба ВСУ
04.09.2023, 07:17
Постепенно холодает: прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю
Постепенно холодает: прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю
03.09.2023, 21:11
В Купянске ранен мужчина, на Изюмщине разбомбили дома. Сводка Синегубова
В Купянске ранен мужчина, на Изюмщине разбомбили дома. Сводка Синегубова
04.09.2023, 08:34
ISW: ускорятся ли ВСУ на юге после прорыва первой линии обороны врага
ISW: ускорятся ли ВСУ на юге после прорыва первой линии обороны врага
04.09.2023, 10:03

Новости по теме:

08:14
Подтверждения успехов россиян на Купянском направлении нет — ISW
17:46
Оккупантам на юге не удается остановить продвижение ВСУ — Машовец
09:58
«Только пехотой и только ночью» — Тарнавский о прорыве первой линии обороны РФ
07:34
Войска РФ продвинулись на Купянском направлении — ISW
09:54
Россияне пытаются наступать в направлении Купянска, но без продвижения – ISW

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ISW: ускорятся ли ВСУ на юге после прорыва первой линии обороны врага»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 10:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные действия и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).".