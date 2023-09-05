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ЗСУ подолали ворожі “зуби дракона” на півдні – ISW

Світ 10:00   05.09.2023
Олена Нагорна
ЗСУ подолали ворожі “зуби дракона” на півдні – ISW

Українська легка піхота пройшла російські протитанкові рови та загородження “зуби дракона” у західній частині Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики не готові оцінити, чи прорвали ЗСУ цей рубіж, оскільки в цих районах немає української важкої техніки.

ISW пише, що геолокаційні кадри від 4 вересня свідчать про просування українських військ до позицій ворога біля дерев на схід від їхніх протитанкових споруд, які є частиною трирівневої оборони. Українська легка піхота також просунулась далі до позицій уздовж дороги, що веде на північний захід у Вербове, а також до позицій між Роботиним та Новопрокопівкою.

“Українські сили розширюють діру, який вже проробили у російській оборонній ланці, і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу у тактичні тили цієї ланки. Розгортання української важкої техніки та значніших сил у цих районах вказуватиме як на прорив цього рубежу, так і на спробу розширити цей прорив”, — зазначають аналітики.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 10:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українська легка піхота пройшла російські протитанкові рови та загородження “зуби дракона” у західній частині Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).".