ЗСУ подолали ворожі “зуби дракона” на півдні – ISW
Українська легка піхота пройшла російські протитанкові рови та загородження “зуби дракона” у західній частині Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).
При цьому аналітики не готові оцінити, чи прорвали ЗСУ цей рубіж, оскільки в цих районах немає української важкої техніки.
ISW пише, що геолокаційні кадри від 4 вересня свідчать про просування українських військ до позицій ворога біля дерев на схід від їхніх протитанкових споруд, які є частиною трирівневої оборони. Українська легка піхота також просунулась далі до позицій уздовж дороги, що веде на північний захід у Вербове, а також до позицій між Роботиним та Новопрокопівкою.
“Українські сили розширюють діру, який вже проробили у російській оборонній ланці, і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу у тактичні тили цієї ланки. Розгортання української важкої техніки та значніших сил у цих районах вказуватиме як на прорив цього рубежу, так і на спробу розширити цей прорив”, — зазначають аналітики.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українська легка піхота пройшла російські протитанкові рови та загородження “зуби дракона” у західній частині Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).".