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ВСУ преодолели вражеские «зубы дракона» на юге — ISW

Мир 10:00   05.09.2023
Елена Нагорная
ВСУ преодолели вражеские «зубы дракона» на юге — ISW Карта ISW

Украинская легкая пехота прошла российские противотанковые рвы и заграждения “зубы дракона” в западной части Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики не готовы оценить, прорвали ли ВСУ этот рубеж, поскольку в этих районах не наблюдается украинской тяжелой техники.

ISW пишет, что геолокационные кадры от 4 сентября свидетельствуют о продвижении украинских войск к позициям врага у деревьев к востоку от их противотанковых сооружений, которые являются частью трехуровневой обороны. Украинская легкая пехота также продвинулась дальше к позициям вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое, а также к позициям между Работиным и Новопрокоповкой.

“Украинские силы расширяют брешь, которую уже проделали в российском оборонительном звене, и, как сообщается, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена. Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах будет указывать как на прорыв этого рубежа, так и на попытку расширить этот прорыв”, — отмечают аналитики.

Читайте также: Туннели и минные поля: какой следующий рубеж обороны РФ ждет ВСУ на юге

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинская легкая пехота прошла российские противотанковые рвы и заграждения “зубы дракона” в западной части Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).".