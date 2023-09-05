ВСУ преодолели вражеские «зубы дракона» на юге — ISW

Украинская легкая пехота прошла российские противотанковые рвы и заграждения “зубы дракона” в западной части Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики не готовы оценить, прорвали ли ВСУ этот рубеж, поскольку в этих районах не наблюдается украинской тяжелой техники.

ISW пишет, что геолокационные кадры от 4 сентября свидетельствуют о продвижении украинских войск к позициям врага у деревьев к востоку от их противотанковых сооружений, которые являются частью трехуровневой обороны. Украинская легкая пехота также продвинулась дальше к позициям вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое, а также к позициям между Работиным и Новопрокоповкой.

“Украинские силы расширяют брешь, которую уже проделали в российском оборонительном звене, и, как сообщается, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена. Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах будет указывать как на прорыв этого рубежа, так и на попытку расширить этот прорыв”, — отмечают аналитики.