Туннели и минные поля: какой следующий рубеж обороны РФ ждет ВСУ на юге

Украинские войска продвинулись на западе Донецкой области, в части Запорожской и подошли к следующему оборонительному рубежу захватчиков. Однако неясность в оснащении этих позиций по-прежнему не позволяет понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий, пишет Институт изучения войны (ISW).

Накануне офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Полищук, подразделение которого принимало участие в прорыве в село Работино Запорожской области, рассказал, что оккупанты создали систему взаимосвязанных траншей, блиндажей и ограниченных подземных туннелей, а противотанковые рвы и минные поля простираются перед этими позициями и между ними.

“Сильно взаимосвязанные системы траншей и блиндажей, которые описал украинский солдат, являются результатом многомесячной российской подготовки, и неясно, распространили ли российские войска эту систему на последующие серии оборонительных позиций дальше на юг”, — пишет ISW.

Аналитики 27 августа сообщали, что украинские силы сейчас находятся перед следующей серией российских оборонительных позиций, которые, судя по всему, состоят из более непрерывного комплекса противотанковых рвов и препятствий «зубы дракона», причем позиции россиян за ними аналогичны предыдущему уровню их обороны.

В то же время, представители института не исключают, что эта серия позиций РФ может быть защищена менее сильно, чем те, которые украинские войска уже прошли.

Также аналитики констатируют, что российские войска направили значительное количество техники и живой силы для удержания позиций, через которые в настоящее время проходят ВСУ.

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