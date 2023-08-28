ISW не подтверждает продвижение войск РФ на Купянском направлении

Российские войска 27 августа продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово, но территориальных завоеваний не добились. Украинские силы контратаковали, но также не продвинулись вперед, пишет Институт изучения войны (ISW).

К такому выводу аналитики пришли, проанализировав заявления украинских и российских источников.

Так, кремлевские блогеры утверждали, что армия РФ сосредоточила усилия на атаке «оставшихся украинских позиций» на юге села Синьковка Купянского района Харьковской области. Российский агрегатор новостей заявил, что 26 августа российские войска успешно продвинулись на Купянском направлении, но не предоставил доказательств. Еще один блогер РФ утверждал, что российские военные захватили три украинские позиции на Купянском направлении и наступают в районе Синьковки.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш накануне заявил, что российские войска смещают акцент с Купянского направления на наступление в направлении Новоегоровки Луганской области, где украинские силы отразили десять атак.