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На Купянском направлении остается около 45 тысяч военных РФ — ВСУ

Общество 11:57   27.08.2023
Елена Нагорная
На Купянском направлении остается около 45 тысяч военных РФ — ВСУ

На Лимано-Купянском направлении сейчас находятся 110 тысяч российских захватчиков, из них на Купянском — 45 тысяч, а на Лиманском — 48 тысяч, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Планы, как и были — количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые огненные валы. Как пишут еще советские учебники по боевым действиям, например, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так же они те 40 тысяч боеприпасов и вкладывают в этот квадрат, но прицельность и кучность оставляет желать лучшего», — сказал Евлаш.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении враг активно использует отряды «Шторм-Z», боевой армейский резерв, Кантемировскую дивизию.

«Достаточно много российских военных, которые пришли на это направление, однако командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командиры на направлениях держат ситуацию на постоянном контроле и постоянно улучшают инженерно-саперные заграждения на этом направлении, анализируют ход боевых действий, применение артиллерии и авиации противником», — отметил начальник пресс-службы.

Он также заверил, что принимаются все меры, чтобы не допустить прорыва противника, украинские защитники готовы отражать любые атаки — как наземные, так и воздушные.

Напомним, в середине июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Лимано-Купянском направлении находится более 100 тысяч оккупантов. 21 августа Евлаш информировал, что на Купянском направлении — 45 тысяч российских военных.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении сейчас находятся 110 тысяч российских захватчиков, из них на Купянском — 45 тысяч, а на Лиманском — 48 тысяч, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".