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На Куп’янському напрямку залишається близько 45 тисяч військових РФ – ЗСУ

Суспільство 11:57   27.08.2023
Олена Нагорна
На Куп’янському напрямку залишається близько 45 тисяч військових РФ – ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку зараз перебувають 110 тисяч російських загарбників, з них на Куп’янському – 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Плани, як і були – кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані вогняні вали. Як пишуть ще радянські підручники з бойових дій, наприклад, щоб взяти ротний або взводний опорний пункт, потрібно використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ті 40 тисяч боєприпасів і вкладають в цей квадрат, але прицільність і купчастість залишає бажати кращого”, – сказав Євлаш.

За його словами, на Лимано-Куп’янському напрямку ворог активно використовує загони “Шторм-Z”, бойовий армійський резерв, Кантемирівську дивізію.

“Досить багато російських військових, які прийшли на цей напрямок, проте командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командири на напрямках тримають ситуацію на постійному контролі та постійно покращують інженерно-саперні загородження на цьому напрямку, аналізують перебіг бойових дій, застосування артилерії та авіації супротивником”, – зазначив начальник пресслужби.

Він також запевнив, що вживаються всі заходи, щоб не допустити прориву росіян, українські захисники готові відбивати будь-які атаки – як наземні, так і повітряні.

Нагадаємо, в середині липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку перебуває понад 100 тисяч окупантів21 серпня Євлаш інформував, що на Куп’янському напрямку – 45 тисяч російських військових.

Читайте також: Ворог посилив обстріли на Куп’янському напрямку, але зміщує акцент атак – ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку зараз перебувають 110 тисяч російських загарбників, з них на Куп’янському – 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.".